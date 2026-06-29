Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ ମାଝୀ

Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ ମାଝୀ

ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରଥ ମହାରଣାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ, ସମସ୍ୟା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:55 PM IST
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ ମାଝୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରେ କଏଦୀ ମୃତ! କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
Odisha news59 min ago
2
Brazil vs Japan2 hrs ago
3
Snana Purnima2 hrs ago
4
Snana Purnima 20262 hrs ago
5
Petrol Diesel price4:05 AM IST