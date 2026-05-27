Odisha CM: ବେଦାନ୍ତର ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ

Odisha CM: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
Odisha CM: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଖଣି ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସହିତ ୬୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କୋଇଲା ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍-ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ମେଲ୍ଟର ନିକଟରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଉନ୍ନତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର MSME ମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ମେଲଟର ଏବଂ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସହାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ବେଦାନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନୂତନ କୋଇଲା ବ୍ଲକକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଗାମୀ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ବୈଠକରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ପରିମାଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସଶକ୍ତ କରି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
