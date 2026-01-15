ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ୩ ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ

Advertisement
ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାରି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋଲକାତାରେ ଏକ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାରି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ (୧୬ ଜାନୁଆରି) କୋଲକାତାରେ ଏକ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି।

ତିନି ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

ଗତବର୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଟ୍‌ ର ସଫଳତା ପରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିବେଶ ସମାବେଶକୁ ଗସ୍ତ ହେବ। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଡ ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୬,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ୨୭,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ୧୫,୯୦୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ୩୯,୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଯାହା ୪୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। 

