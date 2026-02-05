Advertisement
CM Mohan Charan Majhi: ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ।

Feb 05, 2026, 11:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଶୁଣାଣି କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ?

  • ତାରିଖ: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯, ସୋମବାର।
  • ସମୟ: ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ।
  • ସ୍ଥାନ: ୟୁନିଟ-୨, ଅଶୋକ ନଗର (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କଣ କରିବେ?

  • ଏହି ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
  • ସମୟ: ଫେବୃୟାରୀ ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
  • ସୀମା: ମୋଟ ୧୦୦୦ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ; ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲା ରହିବ।

କେମିତି କରିବେ: ଆପଣ 'ଜନଶୁଣାଣି' ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ
ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଆଣିବା ଜରୁରୀ:

  • ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର (Acknowledgment Receipt)।
  • ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର (Identity Card)।
  • ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ
