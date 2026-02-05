ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ

CM Mohan Charan Majhi: ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଶୁଣାଣି କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ?
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କଣ କରିବେ?
କେମିତି କରିବେ: ଆପଣ 'ଜନଶୁଣାଣି' ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ
ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଆଣିବା ଜରୁରୀ:
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।