CM Grievance Cell: ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
CM Grievance Cell: ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି

Odisha CM Grievance Cell: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୋମବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:21 PM IST

Odisha CMs Public Grievance Hearing
Odisha CMs Public Grievance Hearing

Odisha CM Grievance Cell: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୋମବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପୃଥକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯିବ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପୃଥକ ଭାବରେ ଶିଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

