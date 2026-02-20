"ବଜେଟ୍ ହାତୀ ଭଳି, ଖର୍ଚ୍ଚ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମାନ": ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ

Odisha Budget 2026-27: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି (OPCC) ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି (OPCC) ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଏହି ବଜେଟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ନିରାଶାଜନକ' କହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେବଳ ବଜେଟର ଆକାର ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବିକାଶ ହୁଏନି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ବଜେଟକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହାତୀ ଭଳି ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର।"
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର?
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସରେ ସରକାର ମୋଟ ବରାଦର ମାତ୍ର ୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବାକି ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ମାତ୍ର ୫ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ୪୨ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ଟି ବିଭାଗ ନିଜ ପାଣ୍ଠିର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି।
ବଢୁଥିବା ଋଣବୋଝକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:
ରାଜ୍ୟର ବଢୁଥିବା ଋଣକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଦାସ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି:
'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ' ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ସେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ'ର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ। କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଜଣପିଛା ଆୟ କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ?