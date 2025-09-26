Odisha Congress: ରାଜ୍ୟରେ ୩୫ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Odisha Congress District Presidents: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା 'ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (DCC) ର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 'ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ' ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ଟି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପାଇଁ ନୂତନ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର କଟକ ନଗର ୟୁନିଟ୍ ର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଦଳର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଦଳ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଯୁବ ନେତା ରାଜୀବ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା: