ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭: ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚିଠା ବଜେଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିଠା ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିଠା ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ।
ବଜେଟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ:
ଏଥର ବଜେଟ୍ ଆକାର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୬.୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିବାବେଳେ, ଏଥର ତାହା ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ବା 'ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ' (Capital Expenditure) ପାଇଁ ୭୨,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୧.୫% ଅଧିକ।
ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ବୈଠକରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ?
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଦାଙ୍କ ସମେତ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରବି ନାୟକ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ୧୭,୭୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ବୃହତ ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।