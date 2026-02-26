Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3123824
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

Nikita Murder Case: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ୍ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:28 PM IST

Trending Photos

Nikita Murder Case
Nikita Murder Case

କଟକ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ୍ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ନିକିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟକର ଏକ ଅଦାଲତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ (୩) ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଲିପନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଲିପନଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଥିଲା ସେଦିନର ସେହି ଘଟଣା?
୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ବାପଘର ଛାତରୁ ପଡ଼ି ନିକିତା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଲିପନ ଓ ନିକିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଚସା ସମୟରେ ଲିପନ ତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ନେଇ ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ସନାତନ ବେହେରା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ।

ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଲିପନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିକିତା
ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନିକିତା ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 'ଏସିପି ନିକିତା' ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 'ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା', 'ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି' ଓ 'ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ' ଭଳି ସିନେମା, ନିଜ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ।

କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nikita murder case
ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
Paradip Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ହେବ 'ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍': ୭୯୭ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ
Mahanadi Water Disputes Tribunal
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍: ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସଦସ୍ୟ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
ପୋଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୫୪ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦଘାଟିତ