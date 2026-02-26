ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

Nikita Murder Case: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ୍ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି।
କଟକ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ୍ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ନିକିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟକର ଏକ ଅଦାଲତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ (୩) ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଲିପନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଲିପନଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଥିଲା ସେଦିନର ସେହି ଘଟଣା?
୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ବାପଘର ଛାତରୁ ପଡ଼ି ନିକିତା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଲିପନ ଓ ନିକିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଚସା ସମୟରେ ଲିପନ ତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ନେଇ ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ସନାତନ ବେହେରା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ।
ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଲିପନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିକିତା
ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନିକିତା ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 'ଏସିପି ନିକିତା' ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 'ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା', 'ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି' ଓ 'ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ' ଭଳି ସିନେମା, ନିଜ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଛି।