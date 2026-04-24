Odisha Crime Branch: ୨.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

Zee OdishaOdisha StateOdisha Crime Branch: ୨.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:39 PM IST

Odisha Crime Branch: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ନିବେଶ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ୫୬ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ନକଲି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୨.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଠକି ନେଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନକ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ବିନୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

CID CB ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୪ ରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଠକମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଟିପ୍ସ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି, ପୀଡିତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୫୪ଟି କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ୨,୦୬,୦୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ "ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍" ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ବାହାନାରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି, ପୀଡିତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (FIR) ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସମେତ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦ୍ୱାରକା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଧାରା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ, ୨୦୦୦ ର ଧାରା 66-C (ପରିଚୟ ଚୋରି) ଏବଂ 66-D (ନକଲ କରି ଠକେଇ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। "ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ," ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ୧୯୩୦ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

