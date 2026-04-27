Odisha News: ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ

Odisha News: ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନାରେ POCSO ଆଇନ, କିଶୋର ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:22 PM IST

Odisha News: ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ POCSO କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନାରେ POCSO ଆଇନ, କିଶୋର ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି (CWC) ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିଛି। କୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ଧାରା ୧୮୩ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର SDPO କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ POCSO କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

Also Read: Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ

Also Read: Mangal Uday 2026: ମେ ୨ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ, ଏହି ୫ ରାଶିର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ...ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Iran vs US
Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ
ARVINDA KEJRIWAL
Arvinda Kejriwal: ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେଜରିୱାଲ
NEET UG
NEET UG Admit Card: ଜାରି ହେଲା ନିଟ ୟୁଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Iran USA War
Iran Usa War: ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଇରାନ, କହିଲା ଏହି ବଡ଼ କଥା