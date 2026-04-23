Odisha Crime News: ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ୮ ଗିରଫ

Odisha Crime News:ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଧୀରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧୀର ନିଜର ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ୧୯ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପୋଲିସ ପରଦା ହଟାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ତୁଷାର କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ତୁଷାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ନିବେଦିତା ପାତ୍ର, ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଳାବନ୍ଧର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା କାଳିଆଗୁଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ହିଂଜିଲିଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭମ ନାୟକ, ଶୁଭମ ଗୌଡ଼ ଓ ଜିତୁନ୍ ପଲେଇ ଆଦି ୮ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆଜି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ୧୯ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଗିରଫ ହେବେ ତାହା ପୁଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଡୁରା ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମଟର ସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୋଟ ୮ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର ପାଇନଥିଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ। ଦିର୍ଘ 7 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ଯ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ଅପହରଣକାରୀମାନେ ସୁଧୀରକୁ ସୋରଡା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ସୁଧିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ। ହେଲେ ପୋଲିସର ବିଫଳତା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ରୁପ ଦେବାର ସୁଜଗ ମିଳିଥିଲା।
ବୁଧବାର ବଲପଙ୍କା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ରାଶିପାଙ୍କାଳ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢିଥିଲା ପୋଲିସର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସୁଧୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ସୁଧୀରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଶବର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।