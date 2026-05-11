Odisha Crime News: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ ଯୁବକ

Zee OdishaOdisha StateOdisha Crime News: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ ଯୁବକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲାଣି। ଏତିକିରେ ଥମୁନି ଅପରାଧର ତାଲିକା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତିନୋଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 11, 2026, 11:32 AM IST

Odisha Crime News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲାଣି। ଏତିକିରେ ଥମୁନି ଅପରାଧର ତାଲିକା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତିନୋଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ ହେଉ ଅବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ରେ 'ବାଲିଅନ୍ତ' ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁରେ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୧ଟା  ସମୟରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ବର ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଅଜିତ ସାହୁ । ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଓଡଗାଁ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । 

କୁହାଯାଉଛି କି ଓଡଗାଁ ରୋହିବାଙ୍କରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅଜିତ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଏହାକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ପଥର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅଟକାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଥରମାଫିଆମାନେ ଉଭୟ  ଅଜିତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅଜିତଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉ‌ପରେ ଅଜିତ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଢାବା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ହ‌ତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପଥରମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 

ଆଜି ସକାଳୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ରଖି ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶରଣକୁଳ ଏସଡିପିଓ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାରିକ, ଶରଣକୁଳ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାଶ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଛାତ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ହରିପୁର ପଂଚାୟତରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କମଳା ସେଠୀ। ଶକୁନ୍ତଳା ନାମକ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହରିପୁର ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଘର ଛାତ ପଡିବା ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା । ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଟା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନସ ଜେନାଙ୍କ ସୀମାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମାନସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ କମଳାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଭାଉଜ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଖଇରା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖଇରା ପୁଲିସ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । 

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତିଥରା ଅପରାଧର ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ । ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜମ୍ବୁ ଥାନା ଖାରନାଶି ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ କିଛି ଲୋକ ୧୦ଟି ବାଇକରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

Prabhudatta Moharana

