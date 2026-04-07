Odisha News: ଯାଜପୁରରେ ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଜଣେ ମୃତ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଯାଜପୁରରେ ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଜଣେ ମୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।  ମିଳିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଳି ବାଜି ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:46 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 

ମିଳିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଳି ବାଜି ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ କୁଆଁସରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୌମ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। 

Prabhudatta Moharana

