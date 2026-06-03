Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236486
Zee OdishaOdisha StateOdisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ

Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ

ଆସିକା: ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହେବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର କଙ୍କାଳକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦ ସୂତାକଳର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ କଙ୍କାଳ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମୃତକ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏ.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:25 AM IST

Trending Photos

Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ

Odisha Crime News:ଆସିକା: ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହେବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର କଙ୍କାଳକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦ ସୂତାକଳର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ କଙ୍କାଳ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମୃତକ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏ. ଶଙ୍କର ପାତ୍ର (୨୪)। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ କୋଟିନଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍କାଳ ଜବତ ପରେ ଘର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି କଙ୍କାଳ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜୋତା, ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଦେଖ୍ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୁଅର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୋଟିନଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥ‌ିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦାମୋଦର ବିହାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଙ୍କାଳ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଛି। 

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ତା’ପରଠାରୁ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲା । ଆଜି ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‌ରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିବା ନେଇ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଡାକି ନେଇଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଧୂକ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Also Read: Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ

Also Read: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ!

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

mojtaba khamenei
ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା
Khan Sir Coaching
Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ
puri news
Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମ
Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ