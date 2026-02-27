ସାବଧାନ! ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍: ବିହାର ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

Odisha Crime Branch: ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟିପ୍ସ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟିପ୍ସ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ପ୍ରତାରଣା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ପୋଲିସ। ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ବିହାରର ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କେସ-୧: ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫସାଇ ଲୁଟିଲେ ୨ କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ବିହାର ବେଗୁସରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ପ୍ରାୟ ୫୪ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ୍ ₹୨.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ କରିଦିଆଗଲା। ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
କେସ-୨: ଅନୁଗୁଳରୁ ଦମ୍ପତି ଗିରଫ
ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଅନୁଗୁଳର ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାଇବର ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଜଣେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ‘ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇୋନିଅର୍ସ’ ଭଳି ନକଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ କରି ₹୧.୫୫ କୋଟି ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧୭ଟି ଚେକ୍ ବୁକ୍, ୧୦ଟି ପାସବୁକ୍ ଓ ଏକାଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି।
ପୋଲିସର ସତର୍କ ସୂଚନା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଜଣା ନିବେଶ ଅଫର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଜଣାନ୍ତୁ।