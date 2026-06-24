Ratha Yatra 2026: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜାରି ରଖି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ (OSD) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁନ୍ ୨୫ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ରଥ ମହୋତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା, ଅବକାରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ, IDCO, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ନିୟୋଜନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବର ସୁପରିଚାଳନା ।