Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ratha Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

Ratha Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

Ratha Yatra 2026: ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ରଥ ମହୋତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:12 PM IST
Ratha Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଝଟକା; ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ
Prakash Raj38 min ago
2
Ketan Agarwal Case52 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Vaibhav Suryavanshi2 hrs ago
5
lakhpati didi2 hrs ago