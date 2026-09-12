Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha DGP: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ମିଟିଂ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍

ବୈଠକରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:04 PM IST
Odisha DGP: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ମିଟିଂ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
2
3
4
5