Odisha DGP: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ମିଟିଂ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍

Odisha DGP: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ ADG ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଓ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
ବୈଠକରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି।