Odisha Startup: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୂତନ ଡିପ୍ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୋରାଟିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୋରାଟିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଣ୍ଡର ୱାଟର୍ ରିମୋଟ୍ଲି ଅପରେଟେଡ୍ ଭେହିକଲ୍ (ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ୍ଆର୍ଓ୍ଭି) ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ରୋବଟ ଜାହାଜର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ (ହଲ୍) ସଫା କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାଣି ଭତରେ ଥିବା ଜାହାଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମେତ ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ ଓ ନବୀନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କୋରାଟିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସିଇଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଆମର କ୍ରିଟିକଲ୍ ଅନ୍ଡର୍ୱାଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନୌସେନାର ଆଇଡେକ୍ସ୍ (ଇନୋଭେସନ୍ ଫର୍ ଡିଫେନ୍ସ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ୍) ଭଳି ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଗବେଷଣା ଓ ନବୀନତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଜବୁତ୍ କରିବାର ଅବିରତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।"
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଡିଫେନ୍ସ୍ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ନବୀନତା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ ପାଇଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଆଇଡେକ୍ସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କୋରାଟିଆର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ୍ 'ଜଳସିଂହ'କୁ କମିସନ୍ କରିଛି, ଯାହା ଗଭୀର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଣନ ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅପରେସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି।
ରାଉରକେଲାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ୍ଆଇଟି)ରେ ଇନ୍କ୍ୟୁବେଟେଡ୍ ଏହି ଡିପ୍ଟେକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନୌସେନାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ୍ଆର୍ଓ୍ଭିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଏହାର ଶସ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି।
"ଦେଶୀୟ ୟୁଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ୍ଆର୍ଓ୍ଭିର ବ୍ୟବହାର କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାନଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଟାରିଫ୍ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।