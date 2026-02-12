ବାଲେଶ୍ୱର: ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର-ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ନିରୀହ ବୋହୂକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ନିରୀହ ବୋହୂକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୋର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା?
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱପ୍ନା ବାରିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିବାହର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୨ରେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ
ସୋର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ମୋଟ ୧୮ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ତଥ୍ୟପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି କୋର୍ଟ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଏହି ରାୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।