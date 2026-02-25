ସାବଧାନ! ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍‌; ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଅପରାଧୀ। ଏହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏକ ସଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଘଟଣାଟି କ’ଣ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ କୃଷି, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନିଜ ନାଁରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ଚାଲିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି।

  •  ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
  •  ତଦନ୍ତ ଜାରି: ସାଇବର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର (7377352449) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି।

"ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପମାନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

  •   ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଯଦି କେହି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।
  •   ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
  •   ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ: ଏଭଳି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି।

