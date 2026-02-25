ସାବଧାନ! ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍‌; ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Kanak Vardhan Singhdeo: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଅପରାଧୀ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଅପରାଧୀ। ଏହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏକ ସଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଘଟଣାଟି କ’ଣ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ କୃଷି, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନିଜ ନାଁରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ଚାଲିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି।
"ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପମାନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି।