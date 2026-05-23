Electricity Crisis: ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା, TPSODL ଓ TPWODL ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର...

ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ (ESMA) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
Electricity Crisis: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ (ESMA) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ସରକାରଙ୍କୁ ESMA ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା?
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
-କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ।
-ଦରମା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ବିବାଦ।
-ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ।
-ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗରମ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ।
କେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ?
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ GRIDCO, OPTCL, OHPC, OPGC ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିସକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଜଡିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଧର୍ମଘଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଘୋଷଣା କରି ଧର୍ମଘଟକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଓଡିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହା ଶିଳ୍ପକୁ ଚଲାଇଥାଏ, କୃଷିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ?
-ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା।
-ଶିଳ୍ପ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା।
-ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
-ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ କି?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଘଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ସରକାର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେଉନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ESMA ଭଳି କଠୋର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ଉଭୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।