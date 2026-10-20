/Naveen Patnaik:CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ....

Naveen Patnaik: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଇନର ଶାସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଆଇନ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ହେପାଜତରେ ରଖିବା ଯଥାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ନବୀନ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଅଟକ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରଠାରୁ ରାଙ୍କା ଏବଂ ଦାସ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଫାଟକ ଦେଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଶାନ୍ତି ବନ୍ଧନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ CJP ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ବାରିକେଡ୍ ପାର କରି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।