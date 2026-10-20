Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Naveen Patnaik:CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ....

Naveen Patnaik:CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ....

Naveen Patnaik: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 20, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 11:06 PM IST
Naveen Patnaik:CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବେ ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପ
2
3
4
5