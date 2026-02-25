Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3122528
Zee OdishaOdisha Stateଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଏଣିକି ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ୧୫ ଦିନ ମିଳିବ ସମୟ

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଏଣିକି ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ୧୫ ଦିନ ମିଳିବ ସମୟ

Odisha paddy procurement: ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:43 PM IST

Trending Photos

Odisha paddy procurement
Odisha paddy procurement

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଟୋକନ୍‌ର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବଧିକୁ ଆଉ ୧୫ ଦିନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍‌ର ବୈଧତା ଆଉ ୧୫ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •  ସମୟ ବୃଦ୍ଧି: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିଲେ ବି ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ମିଳିବ।
  •  ଶେଷ ତାରିଖ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଧାନ କିଣାବିକା।
  •  ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା: ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ।
  •  ଲକ୍ଷ୍ୟ: ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଯେପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ପାଇବେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନମନୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରିବହନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି।" ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Narendra Modi
ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ' ଦେବ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା
NCERT book
NCERTରୁ ହଟିବ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶ !
Paraeep News
Paraeep News: ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ମିଳିଲା ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ
Prime Minister
PM at Israel: ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀକ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର