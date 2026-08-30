Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷକରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:10 PM IST
ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନେପାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହକୁ ଦିଆଯିବ ସମାଧି
2
3
4
5