/ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ଆଉ ୭ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷକରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି।
ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନଭୋଗନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନେଟୱାର୍କ ଓ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଛି।