Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: 'ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର'

Odisha Flood: ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 03, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:40 PM IST
Odisha Flood: 'ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର'
Image Credit: &#039;ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର&#039;

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର
2
3
4
5