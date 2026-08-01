Odisha Floods: ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଏହି ନଦୀ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ହୀରାକୁଦକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୧୭ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ୩ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୬୦୩ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ । ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସ୍ତର ୬୨୫.୪୭ ଫୁଟ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଖସୁଛି ଦେବୀ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଉରିଆକୋଣରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ୪.୯୮ ମିଟର ରହିଛି । ସେହିପରି ବଳଙ୍ଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୪୨ ମି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୧୧.୧୮ ମି.ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବଳଙ୍ଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୪୨ ମି ଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ୧୧.୧୮ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦେବୀ, ଭାର୍ଗବୀ ସାମାନ୍ୟ ଖସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଶଭଦ୍ରା ବଢୁଛି । ଗୋପରେ କୁଶଭଦ୍ରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୭.୭୨ ମି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ୮.୩୭ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିମାପଡ଼ାର ୧୨ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ।