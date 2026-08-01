Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Floods: ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଏହି ନଦୀ...

ଦେବୀ, ଭାର୍ଗବୀ ସାମାନ୍ୟ ଖସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଶଭଦ୍ରା ବଢୁଛି । ଗୋପରେ କୁଶଭଦ୍ରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୭.୭୨ ମି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ୮.୩୭ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:57 AM IST
Odisha Floods: ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଏହି ନଦୀ...
Image Credit: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଖସୁଛି ଦେବୀ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ LPG ଜନିତ ଖୁସି ଖବର; ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଖସିଲା ଏତିକି...
2
3
4
5