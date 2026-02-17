ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସଜବାଜ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

Odisha News: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନୀତିକାନ୍ତିର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ତାରିଖ:
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା?
୧. ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
୨. ସିଧା ପ୍ରସାରଣ: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୭୦ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି (LED) ଟିଭି ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସହ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ।
୩. ଆଲୋକ ଓ ପରିମଳ: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ୫୦ଟି ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବେ।
୪. ଯାତାୟାତ: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଓ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ:
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ରଥ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାରମାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୀତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ 'ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ' ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।