ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଏଣିକି ନିୟମିତ ଚାଲିବ ୩ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ‘ସ୍ପେଶାଲ୍’ ଟ୍ରେନକୁ ‘ନିୟମିତ’ (Regular) କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିୟମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିକଟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ।