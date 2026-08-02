Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ୫ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ସହାୟତା

ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:36 AM IST
Odisha Flood: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ୫ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ସହାୟତା
Image Credit: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୭ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ ୨ ହଜାର ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ
2
3
4
5