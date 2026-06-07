Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Free UPSC Coaching: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆବାସିକ UPSC କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ

Free UPSC Coaching: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆବାସିକ UPSC କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ

Free UPSC Coaching: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ୨୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ପ୍ରି-ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 07, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:28 PM IST
Free UPSC Coaching: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆବାସିକ UPSC କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Free UPSC Coaching: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆବାସିକ UPSC କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍
Free UPSC Coaching1 min ago
2
Odia News11 min ago
3
Odia News41 min ago
4
adarsh school1 hr ago
5
Odisha Weather report1 hr ago