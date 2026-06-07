Free UPSC Coaching: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରବିବାର ଦିନ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଆବାସିକ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ୨୦୦ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଜୁନ୍ ୮, ୨୦୨୬ ରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂରଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆବାସିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ UPSC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧୧ ମାସର ସଘନ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା। ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ପ୍ରକୃତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ୨୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ପ୍ରି-ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ନିଆଯିବ।
ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୧:୦୦ ଟାରୁ ୧୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧:୪୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାଖଲ ଫର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ୨୪ ଜୁନ୍ ରୁ HIMS ଏବଂ SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ସର କୀ ୨୯ ଜୁନ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ୩ ଜୁଲାଇରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇପାରିବେ। ସଂଶୋଧିତ ଆନ୍ସର କୀ ୮ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କୋଚିଂ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପଲବ୍ଧ।