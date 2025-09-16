Odisha News: ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣି

Kaustuva Dipta Pany Appointment: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା (IRTS) ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
Kaustuva Dipta Pany Appointment: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା (IRTS) ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସେବାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।
୨୦୧୬ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଆରଟିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ରେଳ ସମନ୍ୱୟ କମିଶନର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟେସନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ।