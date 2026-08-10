/DGP: ବଡ଼ ଖବର! ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା

DGP: ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱା। ଏଡ଼ିଜି(ADG)ରୁ (DG) ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେ ଏହି ୨ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ପରେ ଚିତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଛି ଯେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ପଦବୀ। କିମ୍ବା ୨ ଜଣ ପୋଲିସ୍ ମୁଖିଆ ପଦବୀରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।
ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃବରିଷ୍ଠତା ତାଲିକାରେ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱାଙ୍କଠାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଏଡିଜି ଥିବା ବେଳେ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା ଭିଜିଲାନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି।