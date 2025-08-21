Odish IPS Reshuffle: ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
Odish IPS Reshuffle: ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odish IPS Reshuffle: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ପଦବୀର ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:02 PM IST

୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ପ୍ରୋଭିଜନିଂ) ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଗଜଭିୟେ ସତୀଶ କୁମାର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସର ଆଇଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କୌଶଳ (୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍)ଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ର ଆଇଜି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

୨୦୦୭ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଭିନାଶ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ୨୦୦୮ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏସ୍ପି ଏବଂ ପୁରୀର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାଲେଶ୍ୱରର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ୨୦୧୬ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ କଟକ (ଗ୍ରାମୀଣ)ର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

୨୦୧୮ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖାର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସଦ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଦବୀ ମିଳିଛି: ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା (ଏସପି, ଜଗତସିଂପୁର), ଅମୃତପାଲ ସିଂହ (ଏସପି, ନୂଆପଡ଼ା), ଏବଂ ଅମୃତପାଲ କୌର (ଏସପି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କୁ କଟକର ଏସ୍ପି, ରେଳବାଇ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

