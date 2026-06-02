Reservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ

Zee OdishaOdisha StateReservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:36 PM IST

Reservation In Technical Education:(ଭୁବନେଶ୍ୱର)- ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST), ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (SEBC) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧିତ କୋଟା ଗଠନ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ୪ ରେ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜାରି କରିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଶୋଧିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୨.୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟା ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିବା SEBC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ କୋଟା ସହିତ ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରିବା।

ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୨.୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ୧୭.୧୩ ପ୍ରତିଶତ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ବିଏ, ବିକମ୍ ଏବଂ ବିଏସସିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଏସଟି ପାଇଁ ୨୨.୫୦ ​​ପ୍ରତିଶତ, ଏସସି ପାଇଁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଏସ୍ଇବିସି ପାଇଁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତଥାପି, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥିଲା, ଏସ୍ଇବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁବନ୍ଧିତ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଟିଆଇ) ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ।

ସଂଶୋଧିତ କୋଟା ଗଠନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପରିଚାଳନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ, ଔଷଧ, ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା, ଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ନର୍ସିଂ, ଫାର୍ମାସି, ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି, କୃଷି ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଯୋଜନା, ସିନେମାଟିକ୍ କଳା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ST, SC ଏବଂ SEBC ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

