Odisha Government: ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା SOP

Odisha Government: ଏହି SOP ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଛି। କାରଣ ଅନେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:23 PM IST

Odisha Part Plot Registration Rule: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏକ ନୂତନ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। SOP ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସହଜ ଜୀବନଯାପନ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ, ୧୯୦୮ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜିକରଣ(ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି SOP ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଛି। କାରଣ ଅନେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଏହା ସମାନତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଜଳସୟା କିସମ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ପ୍ଲଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ବିନା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲଟ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ୫୦୦ ବର୍ଗମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିଭାଜନ ହେବ ନାହିଁ।

କୃଷି ପ୍ଲଟ୍: କୃଷି କିସମ ପ୍ଲଟର ବିଭାଜନ ହେବ ଯଦି ଫର୍ମ D ରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରି କେବଳ କୃଷି ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ।

ସହରୀ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ: ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ବିଭାଜନ, ୫୦୦ ବର୍ଗମିଟରରୁ କମ ଓ ସହ-ମାଲିକଙ୍କ ବିଭାଜନରେ ଛାଡ଼ ରହିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍: ୨୦୨୫ ODA ଏବଂ OTP ଏବଂ IT ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ୫୦୦ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ କମ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଉପବିଭାଜନ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ନକରି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।

