VVIP Visit Information: ସମ୍ବେଦନଶୀଳ VVIP ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା

Zee OdishaOdisha StateVVIP Visit Information: ସମ୍ବେଦନଶୀଳ VVIP ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା

VVIP Visit Information: "ତେଣୁ, ଅନଧିକୃତ ପ୍ରସାରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିନିଟ-ଟୁ-ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଷୟ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କଡ଼ା ସତର୍କତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି"।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 28, 2026, 03:36 PM IST

VVIP Visit Information: ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି (ଭିଭିଆଇପି) ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭବେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ମିନିଟ୍-ଟୁ-ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିବରଣୀ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କଡ଼ା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍କୁଲାରରେ ଏପରି ସୂଚନାର ଯେକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ଲିକ୍ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି।

“ତେଣୁ, ଅନଧିକୃତ ପ୍ରସାରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିନିଟ-ଟୁ-ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଷୟ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କଡ଼ା ସତର୍କତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି”।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଚିଠି (ତାରିଖ ୨୪.୧୧.୨୦୨୫)କୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

