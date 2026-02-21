ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ତାତିର ସତର୍କତା: ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ଖରା ଦିନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ (ORS) ପ୍ୟାକେଟର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଖରା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ କୌଣସି ଖେଳକୁଦ ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
ଜଳ ଯୋଗାଣ: ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପ ବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରି ଅବିରତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ORS ମହଜୁଦ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ସଚେତନତା: ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଶିକ୍ଷାଦାନ: ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସେ ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟିପ୍ସ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମାବଳୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସତର୍କତା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଖରା ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ।