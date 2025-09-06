Odisha Govt: ପଞ୍ଚାୟତ-ବ୍ଲକ-ଜିଲାପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର

Odisha Govt Biometric Attendance: ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Odisha Govt Biometric Attendance: ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜଡିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରଣାଳୀର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଫଳାଫଳ-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବାବଶ୍ୟକତା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥିତି ସାମଗ୍ରିକ ଶାସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।"
ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (BAS) ପ୍ରଚଳନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅନୁପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।"
ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ BAS ପ୍ରଚଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।