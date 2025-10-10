Advertisement
IAS Reshuffle: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବମୁକ୍ତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ଏଗି ୩ IAS ଅଧିକାରୀ

Odisha Relieves 3 Senior IAS Officers: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:03 PM IST

Odisha Relieves 3 Senior IAS Officers: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ତାରିଖର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱଧା ଦେବ ସିଂହ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ବ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦାୟିତ୍ବମୁକ୍ତ ହେବେ।

1. ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ
ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ (IAS, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର, ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍) ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାରିଖରୁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ।

2. ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଯୋଗଦେବେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା
କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମର୍ଥ ବର୍ମା (ଆଇଏଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର, ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍) ଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

3. ସ୍ୱଧା ଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ
ସ୍ୱଧା ଦେବ ସିଂହ (IAS, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର, ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍) ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ (RGI) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DCO) ଏବଂ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକରଣ (DCR) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

