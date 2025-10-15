Odisha Government: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇବେ।
Trending Photos
Odisha Government: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇବେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆର୍ଥିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବକୁ ସମାଧାନ କରେ ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।