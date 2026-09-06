Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Governor: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ

Odisha Governor: ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି(ଶନିବାର) ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:45 PM IST
Odisha Governor: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mahananda Express Accident:ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
2
3
4
5