Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘e-Lok Bhavan’ ଆପ୍, ଏବେ ସହଜ ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘e-Lok Bhavan’ ଆପ୍, ଏବେ ସହଜ ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ

e‑Lok Bhavan Odisha App: ରାଜଭବନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ‘e-Lok Bhavan Odisha App’ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:20 PM IST

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘e-Lok Bhavan’ ଆପ୍
ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘e-Lok Bhavan’ ଆପ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଭବନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ‘e-Lok Bhavan Odisha App’ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକଭବନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Automated Appointment & Visitor Management System) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।

ଘରେ ବସି ମିଳିବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ରାଜଭବନ ସଚିବାଳୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରର ଝାମେଲା ରହିବ ନାହିଁ।

ଏହି ଆପ୍‌ର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା:

  •   ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ: ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
  •   QR କୋଡ୍ ପାସ୍: ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ QR-ଆଧାରିତ ଇ-ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ।
  •   ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ: ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି କ’ଣ ଅଛି, ତାହା ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ (WhatsApp) ଏବଂ SMS ଜରିଆରେ ଜାଣିହେବ।
  •   ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟୁର୍: ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଲୋକଭବନର ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ କରିହେବ।

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ। କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋଲାର ପାୱାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ସହ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ‘ଅଟଳ ବନ’ ନାମକ ଏକ ଇକୋ-ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଶନର-ତଥା-ପ୍ରଶାସନିକ ସଚିବ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍‌ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ରାଜଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

