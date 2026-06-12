/Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

Neet Exam 2026: ନିଟ୍ (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET-UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର ଜାରି ଏକ ସୂଚନାରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦେବଦତ୍ତ ସୁରଞ୍ଜିତା ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ-ସହ-ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA)ର ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଚାପ କମାଇବା ଲାଗି , ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଧ NEET (UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ (CRUT) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ (OSRTC) ଏବଂ (STA)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ "ସର୍ବାଧିକ ଜରୁରୀ" ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।