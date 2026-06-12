Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

Neet Exam 2026: ନିଟ୍‌ (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍‌ ସେବାଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET-UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:41 AM IST
Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Neet Exam 2026: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା
Neet Exam 20261 min ago
2
women’s t20 world cup29 min ago
3
top 10 news todayJun 11
4
Odia NewsJun 11
5
Ethanol Blended PetrolJun 11