୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଚାଲାଣ ବାକି ଥିଲେ ମିଳିବନି 'ପଲ୍ୟୁସନ' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌: ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ ୩ ମାସ ବା ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟର କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC (Pollution Under Control Certificate) ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ ୩ ମାସ ବା ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟର କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC (Pollution Under Control Certificate) ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଇଠ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ କାଟିବା ପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିର PUCC ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ମୋହର ଓ ଆଇନଗତ ବୈଧତା
ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୭ (ଉପ-ଧାରା ୧୨) ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନେଇ ମହାଧିବକ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।
ନିୟମ ପାଳନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ବକେୟା ଜରିମାନା ପଇଠ ନକରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ PUCC ସହ ଚାଲାଣକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର 'ପଲ୍ୟୁସନ' ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ନାଁରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ।