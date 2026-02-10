Advertisement
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ 'ଫେରାର' ବାବୁ: ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନୁଗୁଳ DHH କିରାଣି ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଦୀର୍ଘ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲୁଚକାଳି ଖେଳର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର (DHH) ଜଣେ କିରାଣି ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି। 

Feb 10, 2026, 09:32 PM IST

ଅନୁଗୁଳ: ଦୀର୍ଘ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲୁଚକାଳି ଖେଳର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର (DHH) ଜଣେ କିରାଣି ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବ୍ରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ।

କେମିତି ହୋଇଥିଲା ମହାଘୋଟାଲା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି କରି ନିଜ ଦରମାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ପାଖାପାଖି ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍‌ରୁ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁବ୍ରତ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଭିଜିଲାନ୍ସର ସଫଳତା
ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳକ୍ରମେ କାବୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତିନିଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।

