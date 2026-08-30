Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପତ୍ନୀ-ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ନଦେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପତ୍ନୀ-ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ନଦେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ସହାୟତା ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କେତେକ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭରଣପୋଷଣ କିମ୍ବା Alimony ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନୁପାଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:01 AM IST
ପତ୍ନୀ-ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ନଦେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Former Odisha Minister Dambaru Majhi: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5