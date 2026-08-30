/ପତ୍ନୀ-ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ନଦେଲେ ଦରମାରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଦେଉନଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭରଣପୋଷଣ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଦେଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟି ସିଧାସଳଖ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏଭଳି ମାମଲା ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଉନଥିଲେ ଭରଣପୋଷଣ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ସହାୟତା ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କେତେକ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭରଣପୋଷଣ କିମ୍ବା Alimony ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନୁପାଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ହାରାହାରି ୨ରୁ ୩ଟି ଏଭଳି ମାମଲା ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଦରମାରୁ କଟି ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଦାଲତଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର DDO (Drawing & Disbursement Officer) ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭରଣପୋଷଣ ରାଶି ଦରମାରୁ କାଟି ନିଆଯିବ। ପରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯିବ।
HRMSରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭରଣପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ HRMS (Human Resource Management System) ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭରଣପୋଷଣ ଟଙ୍କା କାଟିବା ଓ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ଭରଣପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମହିଳା ଓ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।