ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟ୍ଖା, ପାନମସଲା, ଜର୍ଦ୍ଦା, ଖଇନି ଏବଂ ତମାଖୁ ବା ନିକୋଟିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ର ନିୟମାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୦୧୧ର ବିକ୍ରୟ ନିଷେଧ ଓ କଟକଣା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
କ୍ୟାନସର ଭୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ କଲେ ସରକାର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ତମାଖୁ ଏବଂ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ କ୍ୟାନସର, ଗଳା କ୍ୟାନସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତଃନଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ।
ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି
୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୬୫ ଜରିଆରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟକୁ ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।