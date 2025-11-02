PDS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Govt e-KYC Deadline: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ e-KYC ପୂରଣ କରି ନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Odisha Govt e-KYC Deadline: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ e-KYC ପୂରଣ କରି ନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (SFSS) ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ଅଧୀନରେ ମାସିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ।
ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ସୁଲଭ ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରି ପାରିବେ।
ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।