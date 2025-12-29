Advertisement
ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର

କେନ୍ଦୁଝର ପାର୍କ ଲେନରେ ୪୮ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:52 PM IST

ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୪୭,୭୦୪ ଜଣ କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ।

କେନ୍ଦୁଝର ପାର୍କ ଲେନରେ ୪୮ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧିତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସର କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଥିବା ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇବେ। ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ୨୫୦୦ ରୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବୟସରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ କଳାକାର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳାକାର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଳା ଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ କେଉଁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତାରିଖରୁ ସଂଶୋଧିତ ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

